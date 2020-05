Quizá es muy temprano para saber si Noah, la bebé de Joy Huerta, seguirá sus pasos en el mundo de la música. Lo que sí es un hecho es que la pequeña de casi un año heredó el talento musical de su famosa mamá y la cantante no podría estar más orgullosa de compartir esa gran noticia con todo el mundo. Y es que en estos días que ha pasado todo el tiempo en casa, Joy no sólo convivió más con su esposa, Diana Atri, sino que vio crecer momento a momento a su pequeña y descubrió el buen oído que tiene.

©@joynadamas Joy Huerta está orgullosa de compartir que su hija tiene buen oído musical

“Desde que tiene dos meses yo la escuchaba cantar conmigo y mi esposa me decía- mueca de que no te creo- y yo ‘bueno no me creas’”, contó la artista de 33 años sobre una charla que tuvo con su esposa.

Loading the player...

“Hasta que un día no había nada de ruido en la casa, yo la tenía en mi pecho y estaba cantando, escucho cómo me estaba emulando -haciendo ruidos- pero a tono”, expresó muy contenta al programa mexicano Ventaneando.