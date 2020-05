Entre las numerosas prendas, Marlene mostró diferentes estilos de ropa entre pijamas, mamelucos, playeras, jeans y jumpers con los cuales viste a su primogénita. Aunque en ese guardarropa las opciones son infinitas, lo que más sorprendió es la espectacular colección de hermosos vestidos.

“Es mi muñequita, juego a las muñecas con ella, me divierto todas las mañanas, dido: ‘ahora, qué le voy a poner’. Creo que salió igual de coqueta que yo, porque le encanta que la cambie, que le ponga cosas en la cabeza”, señaló.

Y es que para la recordada protagonista de Gata Salvaje, es importante resaltar ese toque femenino, motivo por el cual resaltó que evita vestirla con indumentaria unisex.

©@marlenefavela La actriz están al pendiente del buen vestir de su bebé

“Me encanta vestir a Bella súper femenina [...] me gusta que se vea que es una niña, no me gusta traerla con cosas que puedan usar niños y niñas, a mí me gusta que desde lejos se vea que es una niña tanto con sus adornos en la cabeza como con sus vestiditos”, afirmó.

Sobre sus colores favoritos, Marlene reveló que aunque le gusta vestirla de rosa, prefiere que Bella use todo tipos de colores, sobre todo los tonos pastel como lila y verde pistacho.



Suscríbete a la newsletter de HOLA! USA. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.