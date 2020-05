Sherlyn está en la recta final de su embarazo y no podría estar más feliz, ya que casi todo está listo para la llegada de su bebé . Una de las cosas que la tenían más ocupada era la búsqueda de un nombre original y con un profundo significado para su hijo. La actriz de telenovelas compartió con sus fans que, después de hacer un gran listado de nombres, al fin ha encontrado el que llevará su primogénito. A través de sus redes sociales, la artista de 34 años contó a sus fans la razón por la cual lo eligió, además del significado que este tiene.

©@sherlyny Sherlyn compartió a sus que el nombre de su bebé es de origen griego

“Tengo algo muy importante que compartirles. Si bien les he dicho que me ha costado mucho trabajo encontrar el nombre de nuestro bebe, por fin lo tenemos. Es de origen griego su nombre y significa el que es valiente y varonil”, explicó la actriz. “André. No tiene diminutivos, tal cual lo soñé. A mí me encanta, no sé a ustedes”.

“Este guapo que habita mi alma, mi corazón, mi amor y mi cuerpo desde hace 9 meses, hoy por fin tiene nombre: André, nuestro bebé”, añadió Sherlyn, quien, ya creó la cuenta de Instagram de su pequeñito. La cuenta del bebé está registrada como @andrenuestrobebe y a unas horas de haber sido creada, cuenta con más de 15 mil seguidores.