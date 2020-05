Poco antes de comenzar su entrevista con Pamela Silva en El Break de las 7 (Univision), Alejandra Espinoza fue entrevistada por su hijo, el pequeño Matteo Marrero. El simpático niño es fruto de la presentadora con el coreógrafo Aníbal Marrero, y por lo que vemos, heredó de sus padres un talento natural para las cámaras. Matteo cambió los papeles con su mamá y la puso ‘en jaque’ con algunas preguntas.

©@alejandraespinoza Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero son padres de Matteo

La divertida conversación entre madre e hijo empezó con preguntas súper tiernas, como la siguiente: “¿Qué es lo que más te gusta de ser mamá?”, a lo que ‘Ale’ contestó. “Mas que el hecho de ser mamá, me gusta ser tu mamá. Me gustas tú, me gusta mi bebé, me gusta estar contigo, me gusta cuidarte, me gusta educarte. Lo que más me gusta de ser mamá es ser mamá de este personaje, ¡porque eres todo un personaje!”.

©Univision.com Alejandra Espinoza y su hijo en El Break de las 7

Matteo Marrero fue directo y le lanzó la siguiente pregunta: “¿Cuándo me vas a dar un hermanito?”. Espinoza se quedó en shock y dijo: “Cuéntales tú, ¿qué es lo que más le pides a papá Dios?” y el niño indicó: “Un hermanito, para cuando ya sea grande, verlo y jugar con él”.

©@alejandraespinoza Alejandra y su hijo tienen la relación más bonita

“¿Y por qué crees que no te lo ha dado?”, dijo Alejandra, a lo que el pequeño respondió que Dios se lo estaba preparando. “Cuando Matteo siempre me pregunta (por su hermanito), yo siempre le cuento a él, que cuando nosotros le pedíamos a papá Dios un bebé, papá Dios tardó un poquito porque nos estaba preparando al mejor, al más espectacular, al más inteligente, a más chulo de precioso, al más amoroso, entonces ese fue Matteo”, compartió la también actriz con sus seguidores.