Algunos de los fans de Gaby Espino notaron un cambio reciente en su físico. Si bien desde hace unas semanas parecía haber aumentado de peso, también se dieron cuenta de que ahora luce una nueva figura, a pesar de las pocas fotos que publicaba en las redes sociales. Todo tiene una razón y fue la misma actriz quien explicó que meses atrás tuvo una depresión que la llevó a descontrolarse con la comida, y tras un reto de 90 días de una vida sana, logró perder 35 libras.

©Facebook Gaby Espino logró bajar 35 libras en tan sólo 90 días

“Este tiempo de ‘soledad’ en cuarentena, me lo dediqué a mí... me lo regalé a mí y a mis hijos... Tuve la oportunidad de hacer un detox digital por unas semanas para escucharme y escuchar mi alma”, contó Gaby en la sorpresiva publicación. ”Como se pueden dar cuenta, he bajado muchísimo de peso, 35 libras para ser exacta”, reveló como sorpresa para todos.

Gaby contó a detalle cómo sucedió esta increíble transformación. “Desde finales del año pasado, pasé por un proceso personal difícil; el cual sin darme cuenta, me estaba llevando a llenar vacíos, y a calmar una fuerte ansiedad, a través de hábitos equivocados, que me hacían sentir “mejor” en el momento”, contó sobre el daño que inconscientemente hacía a su cuerpo y a su salud.

“La depresión la relacioné directamente con el hambre, y según yo, la curaba con la comida; o más bien, con el exceso de comida”, una confesión con la que muchos se identificaron.

©@gabyespino La actriz entendió la raíz de su problema y cambió a una vida más saludable

“Sé, que muchas personas, en situaciones de estrés, o situaciones de tristeza, han relacionado lo emocional con la comida, y se les ha ido de las manos... Y así fue mi caso... Se me fue de las manos”.

El cambio que necesitaba

Gaby se dio cuenta de que algo no estaba bien, y con sus hijos Oriana y Nikolas como prioridad, se dedicó a mejorar. “Entendí, que el exceso de comida nada tenía que ver con la solución de mis problemas personales. Tomé acción. Busqué ayuda”, aseguró la originaria de Venezuela.