Pamela Silva fue la invitada especial de la edición de los jueves de El Break de las 7 (Univision), y como era de esperarse el tema de la conversación fue la llegada de su recién nacido Ford . En entrevista con Alejandra Espinoza , la madre primeriza abrió su corazón y habló de cómo fue su embarazo y de algunas dificultades que presentó el pequeño Ford al nacer. La periodista de Primer Impacto también habló de cómo desea proteger a su hijo de las personas tóxicas, y esa, recalcó, será su prioridad.

©@christyandcophoto Los antojos de Pamela durante su embarazo fueron de ¡mandarinas! Las comía en la mañana, por las tardes y en la noche

“(Ser mamá) Es lo más importante que me ha pasado en toda mi vida, lo más especial y la felicidad más grande que yo he sentido. Yo sé que suena un poco cursi o a cliché decirlo, pero es muy difícil describirlo hasta que uno lo vive en carne propia, y gracias a Dios que yo he tenido esa oportunidad”, compartió Pamela Silva.

©@christyandcophoto Disfrutó tanto de su embarazo, que confesó que le gustaría volver a ser madre

¿De dónde surgió el nombre de su hijo? Pocos lo saben, pero el bebé de Pamela tiene dos nombres: Ford Liam. “(Ford) Me gustó desde hace mucho tiempo. No era mi primera opción. Yo quería ser mamá, pero nunca me aferré a que fuera niño o niña, yo solo quería un hijo saludable. Yo tenía una amiga estilista que estaba embarazada y ella me ayudó a arreglarme en un Latin Grammy hace años y me contó que le pondría Ford a su hijo y me gustó”.

Pero no a todos en su casa le agradó… “Yo quería algo corto, con fuerza y poder… A mi mamá no le gustó, así que la dejé escoger el segundo nombre, que es Liam”. Silva, quien una gran creyente en su fe religiosa también había contemplado la opción de llamarlo Jude, por San Judas Tadeo.