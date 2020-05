Lina se concentró en hacer ejercicio sin dejar los estudios de lado. “He hecho ejercicio con mi hija como nunca, he caminado con los dos como nunca. Hemos hecho cosas que no haríamos normalmente”, contó Lili sobre los días en casa con sus dos más grandes amores.

©@liliestefan Lina encontró en casa muchas cosas que hacer junto a su mamá y su hermano

Entre los intereses de la joven de 17 años, está la cocina, una habilidad que se le da muy bien y con la que consiente a su madre y hermano. “Lina ha cocinado desayuno, almuerzo y cena todos los días”, explicó Lili, quien la ve tan enfocada en cosas positivas que no podrían hacerla sentir más que orgullosa.

©@linaluaces Lili se siente muy orgullosa de su hija por los planes que tiene aún estando en cuarentena

Y aunque la pandemia no es nada sencilla para la joven, cambió todo por pensamientos mejores. “La he visto tan enfocada en cosas. Yo creo que esa negatividad le puso su cerebro tan enfocado, su corazón en pasiones que siempre tuvo y para las que normalmente no tiene el tiempo”, aseguró la amiga de Raúl de Molina.

La creatividad de sus hijos tiene orgullosa a Lili Estefan

Lili también se dio cuenta de que sus hijos son bastante creativos, tanto que desde el día uno los dos idearon formas para hacer ejercicio en casa. “Se compraron inmediatamente un gimnasio, se lo puso en la esquina de la casa”, relató muy contenta Lili.

©@liliestefan Lili y sus hijos no tienen forma de aburrirse y cada día es una nueva aventura en casa

“Se volvieron creativos. Desconectaron los balones de gas que uso en la cocina y con esos hicieron pesas”, reveló. ”Compraron lo que pudieron de gimnasio y lo que no se logró, ellos lo hicieron”, expresó más que feliz.

Suscríbete a la newsletter de HOLA! USA. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.