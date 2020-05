Jacky Bracamontes es mamá de cinco lindas niñas que llenan su hogar de alegría todos los días. Los orgullosos papás sabían que tarde o temprano se enfrentarían a la situación de los novios, ¡pero no se imaginaron que sería tan pronto! Y es que Jacky contó que Mini Jacky, su hija mayor, le arrebató los pensamientos a un pequeño de su edad, pero ella lo rechazó.

©@jackybrv Jacky Bracamontes y Martín Fuentes son papás de cinco lindas niñas

Jacky contó en una entrevista con Jomari Goyso que todo pasó por mensajes de texto y que se trata de un niño que va con ella en la escuela. “Mi Jacky se moría de la pena porque un amigo de la escuela le mandó un mensaje de voz a mi celular y le decía: ‘Jacky, te he marcado, pero no me contestas. Jacky, ¿quieres ser mi novia?’”, confesó la conductora de TV.

Loading the player...

Lejos de emocionarse con la pregunta, a la pequeña le sorprendió mucho el mensaje que había escuchado, pero estaba segura de lo que sentía. “A Jacky casi le da un infarto, me dice: ‘Mamá, no’”, agregó divertida.

La primera reacción de la niña fue no responder al mensaje, pero su mamá le dio un valioso consejo. “Le dije que le iba a seguir llamando hasta que le contestara. ‘No importa, le cuelgo todas las veces’. Le dije: ‘Por favor, dile en un mensaje que no quieres, que mejor sigan siendo amigos’. Se lo dijo toda nerviosa y toda penosa“, reveló la orgullosa mamá.