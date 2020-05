Durante años, los fans de Alejandra Espinoza han soñado con el día en el que la presentadora de a conocer que está esperando un segundo bebé. En más de una ocasión, ella ha hablado sobre su deseo de convertirse en mamá de nueva cuenta, sin embargo, no tiene prisa en que esto suceda y esta enfocada en la crianza de su hijo Matteo, de cinco años, así como en cuidar su hogar al lado de Aníbal Marrero. En una publicación reciente, ‘Ale’ encendió las alarmas al compartir que tenía una noticia que la tenía muy feliz sin especificar de qué se trataba y varios de sus seguidores especularon que podría ser un bebé en camino.

©@alejandraespinoza Alejandra Espinoza compartió esta fotografía con un mensaje ‘misterioso’

“Estoy así con una noticia que me acaban de dar 😬. Vamos a ver quién puede adivinar🧐”, escribió la presentadora de televisión junto a esta imagen. “¿Pasaste un casting?😃”, comentó Clarissa Molina, mientras que su dentista de cabecera puso. “¿Qué te mudas a Miami 🙏🏻🙏🏻💯💯 así no me haces correr con esa sonrisa? ❤️🙏🏻🙏🏻💯🔥jajajajajaja?”, mientras que la gran mayoría de sus seguidores publicó mensajes relacionados a un segundo embarazo.

Hasta el momento, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007 no ha sido específica con la buena noticia que recibió, pero las especulaciones de un posible embarazo han ido en aumento, sobre todo después de la cariñosa y muy misteriosa felicitación que recibió hace casi dos semanas por el Día de la Madre, de parte de su marido. Aníbal publicó en su perfil de Instagram una foto junto a ‘Ale’ y la felicitó en su día y en su mensaje, puso que esperaba que el siguiente año, la celebración ¡fuera con otro integrante en su familia!

©@anibalmarrero Anibal felicitó a Alejandra por el Día de las Madres con esta foto y deseó que, para 2021, llegara el hermanito de Matteo

El mensaje del coreógrafo fue el siguiente, y por supuesto, causó un gran revuelo: “Gracias señor por darme el 💝 regalo de esta bendición de mujer. Hija, esposa y la mejor madre que mi hijo haya podido tener... Gracias Luli por ser como eres con mi hijo por tu paciencia, tu creatividad, y sobre todo tu amor. Naciste con un don inexplicable. ¡¡Te amo!! Espero el año que viene celebrarlo con Mateo y su hermanito que sea hermanita 😂”, escribió el marido de Alejandra.