Jennifer Lopez y Alex Rodriguez conquistaron TikTok gracias a su divertido Flip the Switch , en marzo pasado. La cantante y su prometido se sumaron a este curioso desafío, el cual consiste en cambiar de ropa y accesorios y bailar frente a un espejo, imitando los pasos de baile de tu pareja. Tan pronto compartieron el video en sus cuentas en dicha red social, este se hizo viral, sumando más de 141 millones de reproducciones hasta el momento. Sin embargo, no todo salió tan bien en este reto viral, pues el espectacular vestido de Jennifer pagó las consecuencias de su creatividad… ¡Alex lo echó a perder!

©@jlo En el reto ‘Flip the Switch’, los dos invirtieron papeles y Alex se puso el vestido y los accesorios de su novia

En una entrevista con EXTRA, Jennifer Lopez habló de cómo se dio este genial y divertido challenge y aclaró las dudas respecto a su vestido, ya que algunos pensaban que Alex había usado otro, de una talla más grande. En dicho encuentro con EXTRA también estaban Ne-Yo y Derek Hough, quienes son colegas de JLo en World of Dance (NBC), programa que regresará al aire el próximo 26 de mayo.

©@arod La cantante contó que fueron las hijas de Alex quienes los animaron a hacer el reto viral de TikTok

La cantante contó que A-Rod estaba muy emocionado de participar en el reto del que todos hablaban en TikTok, pues de cierta forma se vería como un papá más cool ante sus hijas, Natasha, de 15 años, y Ella, de 12. “Pensé que sería divertido”, dijo JLo. “Alex hace todo lo que las niñas quieren hacer, porque ellas están en esa edad en la que realmente no quieren convivir mucho con nosotros”, dijo la intérprete de Dance Again. Jennifer contó que Natasha y Ella los animaron a hacer el reto Flip the Switch y ella le explicó a su prometido en qué consistía y éste accedió de inmediato.