Quizá una de las razones por las que Thalía no se anima a hacer una bioserie es por la infancia que tuvo, que aunque fue feliz, la mantuvo siempre trabajando. “Cuando veo fotos de cuando era niña me da angustia”, dijo en la entrevista.

Thalía es una mujer de familia que inició su carrera a muy temprana edad

“Por ejemplo, mi primer disco de solista no lo puedo escuchar porque me da tristeza ver a esa niña madurando delante de las cámaras, pero a la misma vez me divertí mucho con los chicos con los que cantaba entonces. Fue un crecimiento ante las cámaras y una gran bendición crecer ante el público”, aseguró.

