El lío se armó después de que publicara un video con su tema Mala Fama, en el que cambió la letra de la canción. “Que si me fui con Maluma, no. Que si me fui con Yatra... Con Yatra sí me fui”, aseguró en el live.

La actriz de Elite había guardado silencio al respecto, hasta que publicó un mensaje en Twitter con un clip de su personaje Lu. “Básicamente: ‘Yo en este conflicto soy como Suiza, un país bello, rico y no me meto en las guerras de nadie’”, es la que parece ser su respuesta en este triángulo amoroso.