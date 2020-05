En sus respectivos perfiles, cada uno de los chicos se despidió de sus fans y les agradeció por estar a su lado en estos dos años de Élite. Ester Expósito publicó en su perfil un video de sus mejores momentos como Carla y escribió: “Hasta siempre C♥️. GRACIAS por acompañarnos a ambas en este viaje y por todo el tiempo y talento que dedicáis a hacer maravillas como esta ♾ by @ovik6280”.

Danna Paola publicó un breve clip de una de sus escenas de la última temporada y escribió: “Always ... 👑🥀 (Siempre).

Mina El Hammani fue la más expresiva de las tres y publicó en su cuenta un extenso mensaje, en el que agradeció a sus seguidores, a los directores de la serie y por supuesto, a sus compañeros. “Despedirse nunca es fácil, y menos cuando te despides de algo que ha marcado tu vida, tu manera de ser, y por supuesto, tu crecimiento personal y profesional. Nunca sobra un gracias, y más cuando se te valora por el trabajo que más amas, y más disfrutas y por eso el primer gracias va a quién creyó en mí y me dio la oportunidad de hacer lo que siempre soñé y que más me hace feliz”.

©@minaelhammani Mina El Hammani publicó algunas fotos de su última día en el set de grabación de Éite

“Gracias a mis compañeros, que sin ellos no hubiera sido lo mismo, fue un privilegio crecer y trabajar con todos y cada uno de vosotros, me llevo mucho. Gracias a mis directores por guiarme y llegar a lugares que tenía allá dentro, y que ellos me enseñaron a descubrir, valorar y potenciar. Privilegio”.

Álvaro Rico y Jorge López aún no se expresan en sus redes sociales sobre su adiós de Élite, pero seguramente no tardarán en hacerlo.