Marielena Dávila está en un gran momento de su carrera como actriz tras el estreno de 100 días para enamorarnos de Telemundo. Lo que más llama la atención de este regreso a la pantalla chica es que la hija de Chiquinquirá Delgado no muestra una faceta poco conocida: la de la villana. Si bien su personaje como Soledad ‘Sol’ Bernal no es uno de los antagonistas principales, sí que pondrá en serios aprietos a Plutarco Cuesta (Erick Elías) y a su hijo Daniel (Xabiani Ponce de León) en la ficción. En entrevista con HOLA! USA , la actriz compartió cómo fue su experiencia con este personaje, además de revelarnos cómo está pasando sus días en cuarentena en Miami al lado de su mamá, su hermana menor Carlota Valentina y el novio de ‘Chiqui’, el periodista Jorge Ramos.

©@marielena La ctriz forma parte de la nueva serie de Telemundo

HOLA! USA: ¿Cómo describirías el papel de Soledad ‘Sol’ Bernal?

Marielena Dávila: “Está muy muy fuerte, pero muy divertido. Como actriz me divertí muchísimo. Yo siempre digo que ‘Sol’ ella es una chica que camina en la línea delgada entre el bien y el mal. Por estar jugando con fuego, de estar con dos al mismo tiempo, sus planes le salen mal. Es muy divertido ser la mala, es muy sabroso”.

¿Cómo te preparaste para el personaje?

“Cuando me llegó la audición y yo leí del personaje, dije ‘Wow, Dios mío’. Como actriz es un gran reto interpretarlo porque siempre me habían tocado personajes buenos y es la primera vez que me toca ser un personaje no tan bueno”.

Tienes en tu mamá un gran ejemplo, profesionalmente hablando ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado?

“Creo que mi mamá, desde chiquita, el ejemplo que me dio fue crear un ambiente de trabajo ameno. Tratar a todos mis compañeros de trabajo con el mismo respeto y cariño, eso me lo enseñó ella solo de verla”.

©@marielena Marielena Dávila es hija de ‘Chiqui’ Delgado y Guillermo Dávila

También vimos que tienes un gran talento para el canto, seguro heredado por tu papá, ¿qué opina tu familia de tu forma de cantar?

“Toda mi familia estaba muy emocionada porque al fin fin compartí un video cantando. Yo estudié teatro musical, baile, actuación, canto y siempre me incliné más la actuación, pero me emocioné mucho al poner este video y cantar”.

¿Cómo te sientes de estar en Miami?

“Vivo en Los Ángeles, pero estoy pasando la cuarentena con mi familia para estar juntos en esta situación”.

De hecho, hace poco fue tu cumpleaños y te prepararon una gran sorpresa, ¿cómo describirías esta celebración tan diferente?

“Todos vinieron en caravana… mis primos, amigos mi abuela todos salieron en caravana para darme una sorpresa aquí enfrente de mi casa”.