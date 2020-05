Muchos pensarían que la vida de Lele Pons es perfecta, sin embargo, la propia influencer se ha encargado de mostrar su faceta más humana y vulnerable con la serie documental The Secret Life of Lele Pons, el cual recién se estrenó este 19 de mayo. En el especial, la joven de 23 años se deja ver como nunca y habla sin tapujos de los trastornos mentales con los que ha lidiado desde que era una niña. “La gente piensa que tengo la vida perfecta, y no, mi vida no es perfecta. Quizá a través de las redes sociales uno muestra que sí, pero no”, dice la influencer en los primeros minutos del capítulo introductorio.

©@lelepons Los padres de Lele la llevaron con especialistas, quienes la diagnosticaron y le han brindado el tratamiento indicado

Pocos lo saben, pero Eleonora Gabriela Pons Maronese, mundialmente como como Lele Pons, tiene una batalla contra el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), Síndrome de Tourette, TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad) y depresión. A lo largo de la serie, la intérprete de Celoso hablará acerca de cómo ha sido su lucha. En el primer capítulo del documental, Lele, sus psicólogos, así como los miembros más cercanos de su familia explican cómo fue su infancia, además de ir revelando cómo fue crecer con diversos trastornos.