Como recordaremos, Torres interpretó el tema para el papa Juan Pablo II durante las Jornadas de la Juventud en Madrid, en 2003.

El tema, escrito por el compositor argentino Coti Sorokin y producido por Cachorro López junto a Diego López, fue lanzado en octubre de 2001, durante la crisis económica que vivía Argentina.

©Youtube Lo recaudado con el tema será destinado a la ayuda contra el Covid-19

Esta no es la primera iniciativa del movimiento Global Citizen relacionado al coronavirus. En marzo, junto a Lady Gaga, organizaron un concierto virtual masivo llamado Together At Home, cuyas donaciones beneficiaron a la Organización Mundial de la Salud y su lucha contra el Covid-19.