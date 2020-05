La vida de Ximena Duque no sería la misma sin la presencia de una persona especial en ella. Hablamos de su hijo Cristan Carabias, a quien este fin de semana llenó de abrazos por su cumpleaños 16. Y para celebrar, le obsequió un lujoso auto que lo emocionó mucho, pero no tanto como las palabras de su orgullosa mamá.

©@ximenaduque Ximena Duque celebró los 16 años de su hijo con un lujoso obsequio

Impresionada por lo rápido que pasa el tiempo, Ximena recolectó varias fotos de los primeros años de su hijo para enviarle un lindo mensaje a través de Instagram. “Mi mejor aventura comenzó hace exactamente 16 años atrás... Sin saber lo que me esperaba, llena de ilusiones de ver tu hermoso rostro por primera vez y confiando que Dios jamas soltaría nuestra mano”, escribió la feliz mamá.

©@ximenaduque Ximena recordó la primera vez que tuvo a su hijo entre brazos

“Sin duda cuando dicen que los hijos traen el pan debajo del brazo es muy cierto y poderoso. Gracias hijo por haberme traído tantas bendiciones porque, sin duda, gracias a mi valentía de traerte a este mundo papá Dios nos recompensó”, continuó la actriz, quien vio nacer a su hijo junto a su entonces pareja, Christian Carabias, cuando ella tan sólo tenía 19 años.

©@ximenaduque Ximena asegura que conoció el verdadero amor el día que nació su primogénito

“El camino no fue fácil pero no imposible. Crecimos juntos, maduramos juntos y ahora lo mejor esta por venir. Dios te bendiga mi pollo, estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido”, agregó.