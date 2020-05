Gianluca Vacchi está a unos meses de convertirse en padre y su emoción es tal, que no puede evitar compartir cada detalle de esta dulce espera. El excéntrico multimillonario publicó una bonita fotografía presumiendo la pancita de Sharon Fonseca y dejó ver que el embarazo de su novia está más avanzado de lo que muchos pensaban. Y es que hace una semana, justo en el Día de las Madres –cuando ambos dieron a conocer que estaban esperando su primer hijo juntos—el baby bump de la joven venezolana apenas y se notaba. A unos días del feliz anuncio, ahora Sharon luce más linda que nunca, gracias a ese brillo natural que todas las mujeres embarazadas poseen y que hace que se vean más hermosas.

©@gianlucavacchi Pura felicidad... Gianluca, de 52 años, y Sharon, de 25, esperan a su primer hijo juntos

En la imagen, Sharon aparece sentada entre las piernas de Vacchi, quien la contempla dulcemente. La futura mamá se deja ver sonriente, presumiendo su pancita con un top rosa con encaje negro, mientras mira hacia la cámara. Al lado de la pareja está Gordo, una de las inseparables mascotas de Vacchi. “The four of us enjoying a beautiful Sunday at l’Eremita💚❤️(Los cuatro disfrutando de un hermoso domingo en l’Ermita)”, escribió el italiano multimillonario junto a su foto.

©@gianlucavacchi Los futuros papás tienen una relación de dos años

La linda postal fue tomada en Boloña, Italia, lugar al que Vacchi y su novia se trasladaron después de pasar unas semanas en Miami, donde pasaron gran parte de la emergencia sanitaria del Coronavirus.