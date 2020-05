A todos tomó por sorpresa que este fin de semana Sebastián Yatra y Tini Stoessel, una de las parejas más queridas de la música, anunciaran su separación. Ambos cantantes compartieron la noticia en sus redes sociales, y al mismo tiempo que sus fans se lamentaban por ello, iniciaron los rumores de que Danna Paola había influido en la decisión de la pareja de tomar caminos separados y todo por un comentario que hizo en un live.

danna paola diciendo que se fue con yatra, QUE REINA pic.twitter.com/Sw3ESdcLHo — santino (@esposneedy) April 23, 2020

A principios de abril, Danna Paola se puso en contacto con sus fans para interpretar su tema Mala Fama, que en su letra habla de los rumores a los que se enfrenta día a día. Sin embargo, en una parte de la canción y con tono bromista agregó: “Que si me fui con Maluma, no; que si con Yatra… con Yatra sí me fui”.