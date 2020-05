Mensaje de reflexión

Los últimos días no han sido nada fáciles tras su diagnóstico, sin embargo, su fe la mantiene positiva. En su perfil de Instagram, la actriz expresó su sentir con un mensaje en el que reflejaba cómo está llevando esta nueva etapa de la enfermedad, la cual le ha hecho darse cuenta que lo más importante es agradecer.

©@dannagarciao Danna García compartió un mensaje de reflexión sobre la situación que vive

“Aprendiendo a mirar la vida desde otra perspectiva: la gratitud . A entender que realmente nada importa si no estás en paz contigo mismo y con Dios. A soltar ‘equipaje’ que no me pertenecía ; libre y abrazar lo que realmente vale la pena, en esa conexión tan profunda que llamamos 💚. A despegar los pies de la tierra y muchas otras cosas que Dios sabe quedan en mi corazón y mi cabeza y espero en todos los que vivimos en este tiempo de transformación. Gracias 🙏🏼🌟🙏🏼, #Gracias”, escribió en su post, el cual estaba acompañado de una foto suya.

Varias celebridades como Lili Estefan, Marlene Favela, Lorena Meritano y Rosita Hurtado se solidarizaron con ella y le dejaron sus mejores deseos para superar estos difíciles momentos.