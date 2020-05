Comcast acaba de anunciar la Semana de “Watchathon”, su evento televisivo más grande del año con más de 10.000 series y películas disponibles gratis para sus usuarios del 11 al 17 de mayo. Las listas de contenido son interminables, pero hay series que se destacan y de las que todos han venido hablando. Aunque la mayoría de estas son parte de servicios o canales que cuestan extra, hemos creado una lista de las mejores series que puedes ver gratis desde ahora hasta el 17 de mayo durante “Watchathon”, el evento de binge watching más grande del año para usuarios de Xfinity.

©@H+M Watchathon es la opción para salir del aburrimiento en esta cuarentena

Si eres usuario de la compañía, durante este evento también tendrás acceso a todo el contenido de HBO, Pantaya, Hulu, y muchos más servicios premium con al menos 10,000 series y películas.

Estas son las que te recomendamos para esta cuarentena:

El cuento de la criada – Hulu

El cuento de la criada (o The Handmaid’s Tale en inglés), protagonizado por Elizabeth Moss, es sin duda uno de los programas más populares que no solo ha cautivado a grandes audiencias, pero ha sido uno de los elementos importantes que dieron entrada al movimiento #MeToo y a un avance en los derechos de la mujer. Aún no tenemos fecha de la cuarta temporada, pero puedes adelantarte en las tres anteriores durante Watchathon sin tener suscripción a Hulu.

Vida – STARZ

Una serie como ninguna otra que muestra la vida de dos hermanas al regresar a su nativo Este de Los Ángeles debido al funeral de su madre. Vida muestra la experiencia de la comunidad mexicana en California la cual no había tenido mucha visibilidad hasta ahora. Adelántate en las primeras dos temporadas y mira la tercera y última la cual se acaba de estrenar.

Big Little Lies - HBO

Una de las series con el mejor elenco visto en televisión con Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep y Zoe Kravitz, entre otras, cuenta la historia de tres madres con lazos fuertes y un secreto que deben esconder a toda costa. Es tan aclamada la serie que ahora Reese Witherspoon ha dicho que quiere a Jennifer Lopez para la próxima temporada.

©H+M Ana de la Reguera y su serie Ana

Ana – Pantaya

Una de las mexicanas en romper la barrera en Hollywood, Ana de la Reguera es la protagonista y productora de una serie inspirada en su experiencia en el diario vivir de una actriz en busca del éxito mientras pelea con el avance de su edad y el peso de los sueños rotos de su madre. Mira la serie completa a través del acceso gratuito a la plataforma de streaming Pantaya.

desHecho en casa – Pantaya

La nueva serie donde uno de los actores latinos más conocidos de los últimos tiempos, Eugenio Derbez, nos da un vistazo a su experiencia en casa durante la cuarentena junto a su esposa, hija de cinco años y su bulldog. El programa es grabado y editado por el mismo Derbez.