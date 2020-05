Dayanara Torres confiesa que tiene una App para citas

El ánimo y la fortaleza de Dayanara Torres es de admirarse. Siempre con una sonrisa por delante, la ex Miss Universo hizo frente a una exitosa batalla contra el cáncer de piel al mismo tiempo que dijo adiós a su prometido, el empresario italiano Louis D´Esposito, quien no pudo con la carga en aquel entonces. Hoy, la ex de Marc Anthony mira hacia adelante y no le cierra la puerta a Cupido, incluso tiene una App en su teléfono en la que podría conocer a su próximo novio.

©@dayanarapr Dayanara Torres es una mujer muy divertida y está lista para volverse a enamorar

Dayanara quiere volver a enamorarse y compartir la alegría de la vida con alguien más además de sus hijos Cristian y Ryan. “Mis amigas me pusieron en una App para buscar novio, es una red exclusiva, y lo hicieron porque estamos en plena cuarentena”, dijo en una charla virtual con el programa Molusco TV.

Ella no se opuso, ya que parece la mejor opción para conocer gente ahora que el mundo se encuentra en confinamiento. “Uno no puede salir, pero estás en casa tranquila y es más fácil platicar con personas. Me gustaría enamorarme”, dijo con una gran sonrisa.