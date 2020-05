Hannah, Génesis, Isabella, Luna, Mikaela, Mila, Emma, fueron algunos de los nombres que la pareja eligió de las múltiples sugerencias que les hicieron en las redes sociales. Para Fernando, sus nombres favoritos fueron Mikaela y Megan. Michelle coincidió con su esposo y reconoció que le gustaba el de Megan. La pareja también compartió que les agrada el nombre de Sara, pero que en sus familias hay muchas personas que se llaman así. Al final, Michelle se decidió por los nombres de Emma y Mila.

©@michellegalvantv Para Michelle Galván este embarazo es un regalo de Dios

Tras unos minutos, cada uno escogió a los finalistas; él se quedó con el nombre de Meghan y Michelle, con el de Mila. Ahora, la decisión final queda en sus manos y es cuestión de semanas para saber cuál ha sido el ganador, y por supuesto, conocer a su hermosa bebé.

Un embarazo en plena pandemia

Debido a la emergencia sanitaria, Michelle y su marido han aumentado las medidas de sanidad tanto en su casa, como fuera de esta. Recientemente, la colega de Pamela Silva compartió que en sus últimos tres ultrasonidos su esposo no había podido estar presente, pues el hospital al que acude a sus citas médicas implementó nuevos protocolos.

Pese a ello, ambos se las han ingeniado para que él tenga de primera mano las imágenes y videos de su bebé que viene en camino.

©@michellegalvantv La pura felicidad... Michelle y Fernando presumen a su bebé

“Futuros papás en tiempos de #coronavirus 😅 Voy saliendo de mi cita con el médico y solo a través de video en mi celular, Fer puede ver a su bebé, no lo dejan estar ni en la sala de espera conmigo. Es el tercer ultrasonido que no está presente.😢 Lo mejor es que #MGbaby está enorme y sana! 😊 💗. Ps. Estamos sonriendo de emoción 😂 aunque no se nota por la 😷! Ya falta poco para conocerla! 👶”, escribió junto a la simpática foto de ambos con sus cubrebocas.