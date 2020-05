©@linaluaces Hace unos días, Lili organizó una sesión de fotos en el día en el que Lina celebraría su baile de graduación

Lili no pierde el ánimo de celebrar este emocionante día, por ello convertirá su casa en un espectacular escenario para conmemorar la graduación de Lina. De no habernos encontrado con una amenaza mundial, la joven se graduaría este jueves 21 de mayo, un plan que cambió por completo.

©@liliestefan Lina no deja de sonreír a pesar de las dificultades que encontró en sus planes como senior de high school

“Estoy preparando escenarios, globos. Soy muy de celebraciones porque creo que la vida hay que vivirla así porque uno nunca sabe cuándo te van a cortar a pachanga”, dijo feliz.

Lili tiene muchas ideas en mente, incluso reunir en su casa a algunas de las amigas de Lina -con distanciamiento apropiado-, y hacer la recreación de su ceremonia de graduación. “Lina me dice: ‘¡Estás loca!’, pero algo tenemos que hacer”, asegura la amiga de Raúl de Molina.

©@liliestefan Lili es la cómplice perfecta de sus hijos para hacer de su vida una serie de momentos inolvidables

Y en cuanto a regalos por este gran día, Lina, una chica bastante centrada, pidió a mamá que no le diera nada grande. “No le tenía nada aún. Quiero darle una prenda con el recuerdo del día. Pero ella me pidió que no le comprara nada y guardara ese dinero para que cuando abran las tiendas puedan ir de shopping. ¡Quiere un closet nuevo completo!”, reveló orgullosa Lili.

Una mamá con el corazón partido

A pesar de los esfuerzos que Lili hace para que su hija celebre su graduación, hay detalles que la hacen volver a la realidad y que le conmueven el alma. Este viernes sería el último día de clases de su hija menor, y junto a sus compañeras acudieron a la escuela dentro del auto, en caravana, para vestirse con la tradicional toga y birrete y dar el último adiós a su amada escuela.

©@liliestefan Lili no contuvo el llanto al pensar en cómo su hija se despediría de su escuela

Un verdadero homenaje para los seniors

Para honrar a todos los chicos que se graduarán de la preparatoria, LeBron James tuvo la iniciativa del programa Graduarnos Juntos: América Honra a la Clase de 2020, un show de una hora que se transmitirá por Univision este sábado 16 de Mayo (8 p.m. Este/Pacífico, 7 p.m. Centro). El presidente Barack Obama enviará un mensaje de graduación durante la ceremonia para los jóvenes que, como Lina, quedan a la espera de cerrar este ciclo.

©@liliestefan Lina está lista para iniciar sus clases en la universidad en Miami

El show, además de contar con la presencia de Lili Estefan y su hija Lina, tendrá como invitados a Karol G, Jorge Ramos e Ilia Calderón. Además, contará con talento para todos los gustos, como Bad Bunny, Jonas Brothers y Pharrell Williams, entre muchos más. Un evento dedicado para los jóvenes de esta generación que marca un antes y un después en la historia de la humanidad.