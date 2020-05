“Mi hija cuando vio que era artista, la pobrecita lloraba porque quería ir por ejemplo a Chiquilladas, y nunca la llamaron para Chiquilladas. Yo les suplicaba traigan a mi niña, mi niña imita y vayan a verla a teatro, vean todo lo que sabe hacer mi niña. Nunca fueron, nunca les importó, nunca la apoyaron”, recordó Angélica María.

©Mezcalent Angélica Vale no se detuvo y siguió su sueño de ser actriz y cantante

“Desde chiquita, nunca le dio Chiquilladas, fuimos con Raúl Velasco, le dio unos programas luego se los quitó, porque estaban caros los músicos o no se qué, no me acuerdo el pretexto exactamente”, dijo su mamá.

Incluso Angélica María llegó a pensar que fue por su posición que le negaban las oportunidades. “Tal vez porque era mi hija no la quisieron, no entiendo, no entiendo que fue”, dijo con dolor.

El equilibrio entre su profesión y su vida personal

Aunque poco a poco Angélica Vale demostró su talento frente a las cámaras y en el estudio, tuvo que tocar muchas puertas para ser famosa. “Es una actriz maravillosa, hace comedia, hace drama, imita, canta, está loca, es divina, es una maravilla Angélica, sin embargo, esta muy desperdiciada”, aseguró Angélica María.

©@angelicavaleoriginal Angélica Vale, hoy de 44 años, es mamá de dos niños: Angélica Massiel y Daniel Nicolás, fruto de su matrimonio con Otto Padrón

Además de seguir creciendo en su carrera, hoy la actriz de 44 años está enfocada en su papel como mamá. En 2011 se casó con Otto Padrón y en 2012 nació su primera hija, Angélica Massiel, una digna heredera del talento de la familia.

En 2014 la cigüeña le llevó a su segundo bebé, un niño llamado Daniel Nicolás. Junto a su familia encontró la motivación más grande para seguir adelante y dejar en el pasado aquellos duros momentos que vivió en su infancia mientras buscaba su camino a la fama.