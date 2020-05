Desde hace unas semanas, se ha notado una falta de interacción en las redes entre Marlene Favela y su esposo, George Seely, la cual ha levantado las alarmas entre sus más fieles seguidores ya que muchos apuntan a que ambos estén pasando por una posible crisis matrimonial. Sin ir muy lejos, la actriz celebró recientemente los siete meses de su hija, Bella, con una tierna imagen y un hermoso mensaje que se ganaron los mejores comentarios de felicitación.

©@marlenefavela Marlene Favela y su esposo han disminuido notablemente su interacción en redes

“Los meses han pasado muy rápido y hoy cumples 7 hermosos meses, la primera vez que te vi pensé que ya no se podía amar más, pero cada día que pasa, cada vez que despierto y veo tu carita, cada vez que sonríes, me doy cuenta que mi amor por tí no tiene fin! Felicidades mi hermosa princesa @bellaseely”, expresó la actriz.

Sin embargo, el padre de su niña, con quien se casó en 2017, no fue parte del festejo. Dicha situación ha azuzado los rumores de una posible separación que giran en torno a la vida sentimental de la protagonista de telenovelas.

©@marlenefavela La actriz celebró los siete meses de su hija sin su esposo

El runrún empezó a tomar a vuelo cuando sus fans notaron que Marlene había dejado de usar su anillo de compromiso desde hace varios meses.

Otro detalle a resaltar es que el empresario de origen libanés ya no la sigue en sus redes y hasta ha eliminado las fotos junto a ella y su hija. Mientras ella continúa muy activa en sus plataformas sociales, él ya no.

Según una nota publicada por Univision, la última ocasión en que Seeley le regaló un like a su pareja fue el pasado 21 de marzo, en una fotografía en la que sale Marlene junto a su princesa exhortando a la gente a quedarse en casa por la amenaza de la pandemia.