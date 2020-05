El relato siguió: “Eduardo (sobrino de Alejandra Espinoza) se sorprendió mucho cuando le dije que esa niña de la historia era yo y que sufrí mucho por bullying en primer, segundo y tercer grado”. Damaris contó que, en cierto punto, su hijo estaba inquieto por saber si alguien la había apoyado en esos duros momentos, y ella recordó que siempre hubo alguien a su lado, su hermana Alejandra. “Le seguí contando y me preguntó que si nadie me ayudada… En ese momento se me llenaron los ojos de lágrimas y le conté que sí, que alguien me ayudó muchísimo y fue su tía Alejandra”.

©@alejandraespinoza La conductora de tv siempre ha estado al pendiente de los suyos y una de sus hermanas lo recordó

Alejandra es cinco años mayor que su hermana Damaris, y estaba tan preocupada con ella, que hizo lo imposible para protegerla. “Cuando yo estaba en primer grado, Ale estaba en sexto y me acuerdo que, siempre me cuidaba y de hecho, un día le regaló juguetes a unas niñas para que se juntarán conmigo (no funcionó). Pero se notaba el nivel de desesperación por parte de Ale”.

Alejandra Espinoza vio el relato de su hermana y quedó conmovida por la forma en la que su hermana la veía en ese entonces, como su gran heroína. La también actriz escribió sobre una de las stories lo siguiente: “Casi me haces llorar, horrible”.

Esos días en los que Damaris sufría en la escuela han quedado atrás, y ahora es una health coach y de hecho, recientemente se casó con el amor de su vida tras un hijo en común y varios años de relación. En su cuenta de Instagram, Alejandra Espinoza compartió una fotografía familiar en la que aparece al lado de sus padres y sus nueve hermanos, a quienes adora.

©@alejandraespinoza La familia Espinoza en la boda de Damaris. ‘Ale’ aparece en esta foto junto a la novia