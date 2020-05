En la vida de Marc Anthony ha habido grandes amores, y aunque no todos llegaron a buen término, algunas de sus exparejas guardan un buen recuerdo de él, e incluso recuerdan con cariño a sus hijos, los mellizos Emme y Max. Tal es el caso de Raffaella Modugno , con quien el intérprete de Vivir mi vida tuvo una relación de 2017 a 2019 . Recientemente, la hija de Marc con Jennifer Lopez se lanzó al mundo editorial al publicar su primer libro titulado Lord Help Me y Raffaella celebró el logro de la pequeña.

©@raffaellamodugno Raffaella tuvo una relación con Marc hace tiempo

Jennifer Lopez compartió en su cuenta de Instagram el anuncio del lanzamiento del libro de Emme y miles de sus seguidores comentaron el post felicitándola por el nuevo logro de su hija.

©jlo Emme es el gran orgullo de Jennifer y Marc

Entre las miles de reacciones estaba la de Raffaella, quien comentó la publicación con un emoji de corazón. Curiosamente, ‘Raffa’, como le dicen de cariño los suyos, sigue en Instagram a la exesposa de Marc Anthony, además de seguir a su ex. La modelo de 32 años también le ha dado follow a Cris Muñiz, el hijo mayor del cantante con Dayanara Torres, e incluso, a Kylie Jane Marco, la novia de Cris.