Encontró a mamá

La pequeña no se había dado cuenta de que mamá la estaba escuchando y mucho menos que la estaba grabando por la ternura que su charla le provocó. Al final la niña vio a su mamá con el teléfono en mano.

©@geraldinebazan Las pequeñas pasan la cuarentena entre la casa de mamá y la de su papá en Acapulco, México

“¿Quieres que te la pase?… No, no está ocupada… Me está grabando”, dijo con una sonrisa luego de encontrar a su mamá en la puerta de su habitación.

Geraldine y sus hijas recién se reunieron luego de que las pequeñas pasaran unos días con su papá en su hogar junto a la playa en Acapulco, México. Las Tres Mosqueteras celebraron juntas el Día de las Madres con una girl party en la que el plan incluyó películas y sushi.