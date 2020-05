“¡Lleva unos meses que todo lo que quiere hacer es estar caminando por toda la casa explorando, obvio con el apoyo de sus juguetes!”, escribió mamá al lado del video que delataba que pronto caminaría solito.

©@tashie_net Lucca conquistó a los seguidores de sus padres por su tierna y sincera sonrisa

La alegría de tener sus primeros dientes

Semanas atrás, Lucca no dejaba de presumir sus primeros dientecitos. “¿Dónde están los dientes?”, pregunta Tashie a su bebé, y él muy feliz sonríe para la cámara enseñando esas pequeñas perlas blancas. ”A ver los dientes”, vuelve a decir mamá, y el bebé no duda en mostrar el interior de su boca. ”¡Me encanta cuando me muestras los dientes!”, agrega ella muy contenta.

“Me preguntan mucho cuando le salieron los dientes a Lucca... Los dos de abajo a los 6 meses y luego de golpeeee le empezaron a salir los 4 de arriba a los 10 meses”, contó Tashie sobre cómo lleva esta etapa de su bebé. ”¡Es un proceso incómodo pero el a pesar de todo se comporta muy bien!”, agregó.