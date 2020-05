©@michellesalasb Michelle Salas ahora vive en Nueva York, en donde desarrolla su carrera en la moda

“No conocía a nadie, inmadura… como que yo decía: ‘este monstruo es demasiado para mí’ y me regresé a Los Ángeles, y luego me regresé a Nueva York, o sea es una ciudad que siempre me ha llamado”, dijo feliz.

Un don en la cocina

Es justo desde Nueva York en donde mantuvo esta videollamada en la que hizo varias dinámicas que la dejaron con la cara llena de lipstick rojo y harina. Ahí, la influencer también habló de su talento para la cocina que la llevó a especializarse como chef.

©@michefsalas Michelle Salas tiene un gran talento para la cocina

“Me encanta la cocina pero soy mucho de inventar, no soy muy de recetas. Odio el ‘media cucharada de...’, sé que en baking y en postres así es. Pero se me da el rollo de sazonar y de inventar cosas espectaculares. Pero no lo he tomado en serio”, confesó.