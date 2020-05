Mauricio Ochmann no solo usa las redes sociales para compartir las tiernas fotos y encantadores videos de su hija Kailani. El actor de 42 años se ha hecho de una cuenta en TikTok y ha dejado a sus fans sin aliento al publicar uno de sus videos más atrevidos. El actor de películas como A la Mala dio a conocer un clip en el que aparece haciendo una coreografía de uno de los bailecitos que están de moda en dicha red social.

©@mauochmann Mauricio Ochmann anunció en marzo pasado que había terminado su relación con Aislinn Derbez

Lo que más llamó la atención de los fans es que Mauricio se dejó ver sin camisa, presumiendo su abdomen de acero. Los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar por parte de sus fieles seguidoras, quienes quedaron encantadas con el físico del actor, ya que en contadas ocasiones lo presume en sus redes.

El video de ‘Mau’ logró más de 440 mil ‘me gusta’, y miles de comentarios. “Cosa linda”, “Lo podré mirar mil veces y no me canso”, “El más guapo del mundo”, fueron algunos de los mensajes de sus fanáticas, quienes no daban crédito a lo bien que se veía el actor, quien tiene más de un millón de seguidores tan solo en TikTok.