Con la cuarentena, los antojos han estado a la orden del día, sobre todo si hay niños en casa. Ese es el caso de Khloé Kardahsian , quien, a lo largo de las últimas semanas, ha pasado mucho tiempo con su hijita True Thompson y por supuesto, los antojos no han faltado. Con la ayuda de su hija de dos años, Khloé de está deshaciendo de las libras extra y para mantenerse en forma ha encontrado un método infalible, que todas las mamás pueden seguir. No estamos hablando de un entrenador profesional o una compleja rutina, sino de algo muy sencillo: salir a trotar con el cochecito de su hija atado a la cintura.

©@khloekardashian Khloé Kardashian y su hijita han pasado juntas la cuarentena

Sí, así como lo lees… la creadora de los jeans Good American está decidida a bajar las libras extra que haya podido acumular en las últimas semanas y, al no tener la posibilidad de recibir a su entrenador en casa por la emergencia sanitaria, Khloé encontró la mejor forma de ejercitarse. En los videos, compartidos en sus Instagram stories, se aprecia al a estrella de Keeping Up With the Kardashians corriendo colina arriba con el cochecito modelo Veer Cruiser (de $599 dólares) en el que viaja su hija de dos años, quien parece divertida con el inusual paseo.