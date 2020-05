A lo largo de su trayectoria, Luis Fonsi ha vivido todo tipo de experiencias profesionales y personales. Sin duda, uno de los capítulos más complejos de su vida fue su divorcio con Adamari López , con quien estuvo casado por cuatro años, de 2006 a 2010 . En El Break de las 7 (Univision), con Chiquinquirá Delgado, el músico puertorriqueño habló sobre ese difícil proceso, pues ambos eran figuras conocidas y su separación estaba por todos lados.

©@luisfonsi Actualmente, Luis Fonsi está casado con Águeda López y es padre de dos niños

“Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue nada fácil”, reveló Fonsi. El intérprete de Despacito contó que, con el tiempo, aprendió a no darle importancia a los señalamientos negativos hacia su persona: “Se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso” respondió, cuando ‘Chiqui’ le preguntó que qué había sido lo peor que se había dicho de él.