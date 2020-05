La hija de Kylie Jenner , Stormi, ocupa un lugar destacado en la lista de los niños más lindos de celebridades, junto con la hija de Serena Williams , Olympia, pero con su más reciente aparición en las redes, acaba de conquistar el primer lugar. Su famosa madre puso a prueba a la niña de dos años con uno de los desafíos más difíciles para un niño, especialmente si trata de dulces, ¡y nos complace anunciar que Stormi salió victoriosa!



©kyliejenner La pequeña Stormi demostró tener una disciplina impresionante y logró su cometido

In the video shared by the beauty mogul, we can see the two-year-old on the sofa, her hair tied up in a bun and wearing a little white dress. “Ok, so, I’m gonna put the chocolates right here, ok?,” says Kylie - placing the coveted bowl in front of her. “You can only have three of them, I’m going to give you three of them but, wait,” she instructs, holding her daughter who is already getting closer. “You have to wait till mommy comes back ok?, I have to go to the bathroom.”

En el video compartido por la multimillonaria empresaria, podemos ver a la pequeña sentada en el sofá, con el cabello recogido y un vestido blanco. “Ok, entonces, voy a poner los chocolates aquí, ¿ok?”, dice Kylie, colocando los dulces en frente de ella. “Solo puedes agarrar tres de ellos, voy a darte tres de ellos, pero espera”, le dice, sosteniendo a su hija que ya se está acercando. “Tienes que esperar hasta que mami regrese, ¿vale? Tengo que ir al baño”.