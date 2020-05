Aracely Arámbula confesó hace unos meses que su corazón tiene dueño y que ha diferencia de otras relaciones, quiere mantener este romance alejado del ojo público. Aunque aún no se ha animado siquiera a decir el nombre de su galán, “la Chule” sí reveló que su noviazgo comenzó el pasado 6 de marzo, día de su cumpleaños. Desde la comodidad de su casa en Acapulco, donde pasa la cuarentena junto sus dos hijos y su familia, la actriz hizo estas declaraciones durante una charla con el conferencista César Lozano.

©GrosbyGroup Aracely Arámbula se animó a dar detalles de su actual relación amorosa

Al ser cuestionada por el entrevistador sobre cuestiones del amor, respondió risueña que se encuentra feliz y enamorada que no tiene novio público pero que sí tiene un amor. Ante lo ambigüedad en su respuesta, Lozano volvió a la carga para disipar dudas y le dijo que si con ello no se estaba refiriendo a sus hijos.

La protagonista de La Doña replicó: “No, pero no son ellos, sí tengo un galán. Claro y mis amigos muy cercanos saben, ya después te diré quién es y te lo presentaré no es nadie del medio y no tiene nada que ver con esto”, comentó.

©GrosbyGroup La protagonista de ‘La Doña’ confesó que su nuevo romance comenzó en el día de su cumpleaños

Luego, la actriz de 45 años soltó el siguiente detalle: “Yo tengo un novio, empezamos el día de mi cumpleaños, entonces siempre lo recordará”, expresó.

En esa misma charla, Arámbula señaló que sus hijos, Miguel y Daniel, de 13 y 11 años respectivamente, son muy protectores con ella; pero, a pesar de ello, no la celan con su nueva pareja.

“Mis hijos son celosos, pero de los hombres que llegan de primer momento, pero no, ellos son muy amorosos, muy comprensivos y están en una edad que; aunque es difícil -porque están entrando a la adolescencia- créeme que el grande está muy amoroso, me ha tocado empezar bien, pero esperemos que así siga”, comentó Aracely sobre sus retoños que están creciendo a pasos agigantados.