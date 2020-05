Danna García ha demostrado que la fortaleza es una de sus virtudes por encima de todas las cosas. La actriz de origen colombiano lleva desde mediados de marzo dando una fuerte batalla al coronavirus , el cual enfrentó en dos ocasiones. Afortunadamente, Danna poco a poco se ha ido recuperando y su último test ya dio negativo . Sin embargo, el camino no ha sido nada fácil, ya que estuvo en terapia intensiva y tuvo un duro tratamiento, el cual la ha mantenido alejada de su hijo. La actriz de telenovelas compartió que, hubo un momento en el que se sintió tan mal, que expresó a sus familiares sus últimos deseos para la crianza de su hijo.

©@dannagarciao La actriz enfermó de COVID-19 durante un viaje a España en marzo pasado

La actriz de novelas como Pasión de Gavilanes ha estado compartiendo con sus seguidores cómo ha sido su batalla contra el COVID-19 y recientemente reveló que, la primera que vez que contrajo la enfermedad, se sentía tan mal, que pensó que no sobreviviría. A pesar de su condición crítica, Danna logró hablar con su familia y conversó acerca de quién cuidaría de su hijo de dos años, en caso de que ella llegara a faltar.

“Cuando a mi me dio la primera vez, yo alcancé a hablar con toda mi familia y les di instrucciones de lo que quería que hicieran con mi hijo, quien se encargara de mi hijo, cómo se encargan, cuál era mi voluntad…”, contó Danna.

©@dannagarciao Danna García volvió a dar positivo a coronavirus a mediados de abril

La colombiana no quiso entrar en más detalles, pues asegura que en este momento lo más importante es mantener una actitud positiva. “No me gusta hablar de esto porque en este momento. Cuando uno siente que puede que ya no esté, es un momento muy difícil y yo creo que no es lo que tenemos que hablar entre nosotros. Tenemos que hablar de vida, no de muerte”.