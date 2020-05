“No me quedó otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya es mayo y 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes”, expresó.

Aparentemente, Juan Gabriel parecía darle credibilidad al mito creado alrededor de él sobre su “fingida muerte”. Aunque existen algunas similitudes ente ambos hombres, Guillermo Pous, abogado y albacea del cantautor, descartó que Alberto Aguilera Valadez –nombre real del fallecido cantante– estuviera vivo.

©GettyImages Desde su fallecimiento, se creó el mito de una supuesta ‘muerte fingida’ del cantante

En una entrevista con Javier Poza, Pous señaló que todo se trata de un material manipulado por medio de una aplicación.

“En realidad no es un imitador... es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el lipsync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto”, explicó.

©GettyImages Guillermo Pous, abogado del cantante, explicó que el video se trata de una manipulación de imagen

Guillermo Pous también agregó que algo similiar ocurrió con Barack Obama hace unos años con un incidente similar que entró en la categoría de lo deepfake.

“Lo revisé, no hay absolutamente nada que hacer. Lo mismo sucedió hace un par de años con Obama, es una aplicación, no existe lucro, no hay una afectación directa, no hay nada que hacer”, comentó.

¿La familia abrirá un proceso legal?

Guillermo Pous afirmó la familia del “Divo de Juárez” podría iniciar un proceso por “uso no autorizado de imagen”, pero es un tema que ve bastante complicado.

Asimismo, el albacea comentó que la gente sigue pensando en que Juan Gabriel está vivo porque era un “ícono internacional” y sostiene que aquellos medios que han defendido esa teoría solo desean “tener reflectores enfrente”, pero en realidad “no hay razón alguna para que fingiera su muerte, era feliz con lo que hacía”.