“Doy gracias por todas las risas y por quien las provocó. Por las satisfacciones y por con quien las compartí. Por las lágrimas y por quien me las secó. Por los logros y por quien me impulsó. Por las angustias y por quien me calmó. ¡Por todo y todos aquellos que han hecho que hoy valore más a la mujer que soy! ¡Son 44 años!”, continuó.

©@karlamartineztv Karla es la viva imagen de la felicidad

“¡Bien vividos, disfrutados y exprimidos al máximo! Gracias a todos ustedes por su cariño, ¡por su tiempo y por todas las bendiciones que me envían! ¡Dios se las multiplique! ¡Gracias por ser parte de mi vida!”, concluyó agradeciendo a sus seguidores.

Una celebración distante

Aunque por la situación actual los abrazos no son lo más recomendable, Karla Martínez sintió el cariño de sus compañeros de trabajo y del público de Despierta América. “Gracias a mi casita por darme la oportunidad de hacer lo que más amo. A cada uno de mis compañeros, los que se ven y los que no se ven. Gracias por ayudarme a hacer mejor mi trabajo”, anotó bastante feliz.

©@karlamartineztv Karla no cabía de la alegría y agradeció a todas las personas que la rodean por ser parte de su dicha

“¡Ustedes hacen que mis madrugones no se sientan y que cada segundo al aire valga todo el esfuerzo! Disfruto tanto trabajar a su lado. ¡Los quiero con el alma!”, continuó. Sin olvidarse de sus fans, Karla mostró su pastel con forma de mandil y finalizó: ”Y a todos ustedes por darme el regalo de su tiempo y por acompañarme durante tantos años. ¡Le pido a Dios que juntos celebremos mas años de vida!”.