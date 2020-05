Como recordaremos, Aislinn Derbez le dio la bienvenida a su hija el 25 de febrero de 2018 y desde entonces su corazón está lleno del más profundo y sincero amor. Kailani, de dos años, es la inspiración de la actriz para que cada día se esfuerce a ser mejor. Así lo expresó ella misma con una tierna reflexión sobre su maternidad.

©@aislinnderbez La actriz expresó que su hija fue toda una guerrera al nacer

“La personita que me ha obligado a ahondar profundamente en mi pasado para resolver y no seguir repitiendo todo aquello que ya no quiero en mi vida, quien me ha ayudado a confrontar todo aquello que me apanicaba y darme cuenta de que no era tan grave como yo me imaginaba. Ella, quien me ha llevado a lugares desconocidos de mí misma, de donde sale una fuerza y un amor que no sabía que tenía”, señaló.