La vida amorosa de Eugenio Derbrez no es ningún secreto para sus fans. Desde sus primeras apariciones en la televisión, el hijo de Doña Silvia Derbez empezó a robar corazones a las televidentes, pero no fue hasta los inicios de su carrera que su vida amorosa llamó la atención del público. Ahora, felizmente casado con Alessandra Rosaldo, la cantante reveló qué la hizo enamorarse perdidamente del padre de su hija, Aitana.

©@alexrosaldo Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez mantienen un sólido y amoroso matrimonio

“Todo él me encanta, pero me fascina su pecho, sus brazos y obviamente su cara”, dijo en un video en el que respondió las dudas más comunes de sus fans a través de las redes sociales. Dejando atrás el aspecto físico, la cantante de Sentidos opuestos habló de la persona que tiene en casa, de su compañero de vida.

©@alexrosaldo La pareja formó una familia con su hija Aitana

“De entrada es un hombre al que admiro muchísimo, que ya lo admiraba antes de conocerlo y cuando lo conocí pues todavía más“, recordó sobre los días previos a su noviazgo. ”Me enamoró su sentido del humor, me enamoró la forma en la que me hizo reír desde el primer momento, cómo me trató, me enamoró que es un creador de momentos inolvidables y de escenas inolvidables y que cada momento que pasábamos juntos era mágico”, aseguró llena de alegría.

¿Crecerá la familia?

Junto a Eugenio, Alessandra encontró un hogar en el que construyó una familia con su hija Aitana. Los tres de inmediato se convirtieron en los favoritos del público y la pregunta continúa en el aire: ¿tendrán un segundo bebé? La también actriz respondió de la manera más dulce.