Para él, estar junto a sus hermanos es algo bastante agradable, pues convive con ellos de una manera en la que pocas veces logran hacerlo. “Como nuestra familia por lo regular está viajando muchísimo, siempre estamos todos en todos lados y pues aprovechamos esta pandemia para poder estar todos en casa, toda la familia juntos, estar pasando este tiempo que nunca pasamos”, contó. Alex, además, se siente contento de estar junto a una personas más especiales de su vida, su novia Alexia Hernández.

Así es la cuarentena de los hermanos Fernández

Aunque Camila ya había adelantado que los días sin salir son bastante gratos por tener una excelente compañía, Alex confirmó las palabras de su hermana y detalló cómo pasan el tiempo libre. “Estamos siempre platicando y haciendo todo lo que podemos hacer, jugando juegos de mesa, haciendo ejercicio, dándonos ánimos, intentando que todo esto de la pandemia nos afecte lo menos posible”, explicó.

Además, Camila, Alejandro y Alex encuentran en al aislamiento algo de inspiración. Padre e hijos no han dejado de trabajar en su música. “Nos la pasamos haciendo todo lo que podemos de trabajo

©@alexfernandez.g El cantante se lleva muy bien con sus hijos y están cerca del mar pasando la cuarentena

, aunque en nuestro caso es súper difícil porque nosotros tenemos que estar viajando, tenemos que hacer todo lo que te dicen ahorita que no puedes hacer”, contó muy animado el heredero del talento Fernández.

¿Y su abuelo? Aunque Don Vicente Fernández se encuentra bien de salud, a los chicos les encantaría tenerlo cerca en estos momentos tan difíciles para el mundo. “Ya invitamos a mi abuelo a que se venga aquí a Vallarta con nosotros pero dice que no, él es súper territorial a él, le gusta estar en su rancho y nada más que en su rancho, él se divierte ahí”, explicó. Y con un abuelo tan precavido, los chics entienden que no quiera arriesgarse a salir de casa. “Él se está cuidando muy bien, tomando todas las precauciones, haciendo ejercicio igual, pero él no quiere salir de su rancho”, aseguró.