El pasado amoroso de Aracely Arámbula es un tema que la estrella ha mantenido siempre en secreto y del cual muchas veces no le apetece abordar. Sin embargo, en una entretenida charla con su amigo, el doctor César Lozano, se animó a revelar algunos de detalles de sus relaciones, su actual situación sentimental y de cómo han transcurrido sus días en esta cuarentena por el Coronavirus .

©@aracelyarambula Aracely Arámbula confiesa que Luis Miguel no ha sido el gran amor de su vida

La actriz de 45 años confesó que es una mujer muy enamoradiza y que a diferencia de lo que muchos puedan creer, ha tenido más de un amor. Por ello, fue clara en advertir que el padre de sus dos hijos, Luis Miguel, no ha sido el gran hombre de su vida.

“Yo he tenido varios (novios), eso de que ‘un amor en la vida’, no. Pero varios amores, como seis. Cada etapa es diferente, desde que yo estaba chiquilla he sido muy enamorada”, expresó durante la conexión en sus redes.

©@aracelyarambula La actriz mexicana expresó que siempre fue muy enamoradiza

En medio del intercambio de opiniones, “La Chule” mencionó otras experiencias que le han servido para crecer a nivel personal, como por ejemplo saber alejarse de esas relaciones tormentosas y afirmó: “Claro, si no yo seguiría con el rey”.

Esta respuesta despertó la curiosidad entre sus seguidores, quienes no dudaron en interpretar que con ese comentario se estaba refiriendo a Luis Miguel. Aracely no mencionó a su expareja y prosiguió con sus relatos anecdóticos.

Acto seguido, la protagonista de novelas aprovechó el momento para hablar sobre de su actual pareja. Aunque se encuentra muy ilusionada, no mencionó el nombre de su galán y prefiere mantenerlo en el anonimato.