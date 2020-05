Este Día de las Madres no habrá besos ni abrazos, pero sí amor y buenos deseos para todas las mamás. Debido a la emergencia sanitaria, muchos no podrán celebrar a las mujeres que les dieron la vida, pero éstas podrán sentirse acompañadas y festejadas gracias al especial Por Ellas, Celebrando a las Madres de Univision, el cual será presentado por Chiquinquirá Delgado , Alejandra Espinoza y Rafael Araneda. Sobre su participación en este programa, la bella ‘Chiqui’ Delgado compartió con HOLA! USA su sentir sobre este 10 de mayo fuera de lo común, además de expresar su gratitud a su madre, la señora Deborah Díaz.

©Univision Chiquinquirá Delgado participará en el especial de Univision

En esta amena conversación, la conductora de televisión también nos contó un poco sobre aquella increíble entrevista que le hizo a su pareja, el periodista Jorge Ramos , la cual es su primera entrevista en los más de nueve años que llevan juntos.

HOLA! USA: ¿Cómo te sientes de formar parte del especial Por Ellas, Celebrando a las Madres?

Chiquinquirá Delgado: “Muy contenta porque la verdad como mamá es muy necesario. Como mamás estamos divididas en 10 roles a la vez somos maestras, psicólogas, cocineras, trabajando desde la casa. De verdad que ha sido muy pesado. Las grandes heroínas de esta pandemia, sin lugar a dudas, son las mujeres. Para eso quisimos crear este especial, para celebrarlas y que se den un ratito de soltar todo, sentarse frente al televisor, distraerse y disfrutarlo. Nos ha tocado vivir momentos muy difíciles estas últimas semanas”.

Veo que están usando el hashtag #GraciasPorEllas ¿tú por qué le agradeces a tu mamá?

“Yo creo que hay muchas cosas... ‘Porque fuiste tan estricta conmigo, porque me exigiste tanto, porque no me dejaste hacer o ir a ese o tal lugar…’. Yo creo que hoy en día se lo agradezco, en ese momento me sentía muy frustrada y yo creo que después uno agradece esa mano dura de tu mamá, esa orientación, esa guía. Le agradezco muchísimo que siempre me haya guiado a hacer lo que yo quiero y lo que me hace feliz. Me ha enseñado a disfrutar mucho lo bueno, pero también a aprender y tomar lo mejor de las cosas no tan buenas de la vida”.

©@chiqui_delgado ‘Chiqui’ Delgado con su mamá, su pilar en todo

¿Qué lección aprendiste de ella y que ahora inculcas en tus hijas?

“Tengo la dicha de tenerla conmigo. Es una gran abuela, les dedica muchísimo tiempo a sus nietas. Ellas se mueren por pasar tiempo con la abuela, pero están súper tristes porque no han podido pasar tiempo con ella. Ha sido una gran abuela y eso es un gran regalo invaluable en la vida de un niño. Ha sido una mamá muy presente. Yo no hubiese podido trabajar, ni viajar, ni hacer todas las cosas que he hecho sino la hubiese tenido a ella para que me apoyara con las niñas”.

©@chiqui_delgado Del baúl de los recuerdos... Chiqui con su mamá y su hija Marielena, cuando era bebé

¿Cómo te van a celebrar este 10 de mayo?

“Espero que me sorprendan, no tenemos muchas opciones. Espero que me cocinen algo rico o que me traigan flores, las amo. Por ser domingo, será un día más tranquilo sin trabajar o ser maestra. Con descansar un rato, estoy bien”.