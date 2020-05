La historia de Rafael Araneda no se contaría igual de no ser por la mujer que desde niño lo ayudó a buscar el éxito en lo que fuera que se propusiera. Una simple muestra de cariño fue un detonante en el carácter del presentador chileno para darse cuenta de que con esfuerzo y trabajo era capaz de lograr lo que tuviera en mente. En una entrevista con HOLA! USA , contó que esa lección tan bien aprendida de Laura Maturana, su mamá, aún la lleva en el corazón y junto al gran amor que siente por la mujer que le dio la vida, lo llevan gustozo a ser uno de los presentadores de Por Ellas, Celebrando a las Madres, es especial de Univision del 10 de mayo, que también cuenta con la participación de Alejandra Espinoza y Chiquinquirá Delgado.

©@rafaaraneda Rafael Araneda tienen una relación muy especial con su mamá, Laura Maturana

Al preguntarle sobre el mejor recuerdo junto a mamá, Rafael no dudó. Su mente viajó en el tiempo hasta la época escolar, cuando las actividades de su clase de acondicionamiento físico eran bastante complicadas para él. “Siendo pequeño y estando en el colegio, había algo que me frustraba mucho, que era que no podía treparme en unas barras con los brazos y con los pies”, contó sobre aquel reto de ocho metros de altura que lo hacía dudar de sus capacidades.

©@rafaaraneda Junto a Chiquinquirá Delgado y Alejandra Espinoza, Rafael Araneda conducirá a la distancia el especial del 10 de mayo de Univision

Aunque era bueno para otros deportes, subir esas barras no le resultaba. Y fue ahí cuando mamá salió al rescate. “Ni mi padre ni mi hermano mayor le dieron importancia. Pero mi madre vio que para mí era un challenge que debía superar”, recordó Araneda. Desde entonces, todas las tardes que fue a buscarlo al colegio se quedaban para que él entrenara hasta el cansancio hasta que lograra cumplir su reto. ”Ella sólo me acompañaba. Nos quedamos como tres semanas hasta que lo subí. Después de eso, era uno de los más rápidos en esa prueba en la clase”, dijo orgulloso.