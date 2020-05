La vida de Alejandra Espinoza dio un giro en 2007, cuando en mayo de es año se convirtió en la ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL). Desde entonces, formó parte de las filas de Univision y acudió a todo tipo de galas y eventos, además de aparecer en las revistas más exclusivas. A 13 años de ello, muchas cosas han cambiado en ‘Ale’, desde convertirse en madre hasta algunos arreglitos que se ha hecho y que ella misma ha confesado. En su cuenta de Instagram, ‘Ale’ compartió un throwback de 2008, y sus fans se sorprendieron por su gran transformación.

©@alejandraespinoza Esta la foto que Alejandra Espinoza compartió, la cual fue de una sesión de fotos de una revista

Dicha imagen corresponde a una sesión de fotografías que le hicieron en una publicación. En la foto, tomada un año después de ganar la corona de NBL, la presentadora aparece al lado de Raúl de Molina. La imagen dejó en shock a sus fans, pues a 12 años de esto, ‘Ale’ ha cambiado alguno detalles de su aspecto.

©GettyImages Foto del recuerdo: Alejandra Espinoza minutos después de ganar la corona de NBL

Tras ganar el certamen de belleza, Alejandra se sometió a una cirugía para reducirse los senos, pues nunca le gustó tener una talla tan grande. En su canal de YouTube, la modelo explicó que se sentía muy incómoda en sus primeros años de carrera, ya que sufría mucho para encontrar ropa a su medida.

©GettyImages Alejandra asegura que se siente muy feliz con su nueva imagen

“Nunca me gustaron, nunca estuve conforme, nunca fui feliz, me lastimaban, nunca podía ponerme un vestido que me gustaba”, contó ‘Ale’ en uno de sus videos. “Con un poquito del dinero que gané en Nuestra Belleza, pude operarme y no puedo estar más contenta. Todos me dicen ‘estás muy plana’, ‘pareces una tabla’. Pero yo estoy muy feliz, eso me dio muchísima seguridad”.