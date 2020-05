©@pablolyle Pablo espera que la Corte acepte la apelación de su defensa

Bruce Lehr agregó que por esta misma alerta, la familia del actor no puede viajar a verlo. “Se encuentra solo en este momento; y está en sufrimiento, está sufriendo y sólo con el asunto del virus. La gente ha descubierto y se ha dado cuenta de lo duro que es no poder salir”, aseguró. En cuanto a cómo está pasando la pandemia y si tomará ayuda psicológica para salir adelante, comentó: ”Creo que con la cuarentena todo mundo necesita tomar terapia, pero no es algo que le sugeriría, depende solamente de él. Lo que él está haciendo es algo que no comentaré, pero no creo que se esté divirtiendo para nada”.