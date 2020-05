Con cinco niñas en casa, el hogar de Jacky Bracamontes es todo menos callado. Y es que la emoción y alegría de las pequeñas Jakcy, Renata, Carolina, Paula y Emlia contagia a todos, incluso a los fans de mamá. Ahora que las niñas no pueden salir, la conductora de La Voz... no permite que el aburrimiento se apodere de sus hijas, y hace lo posible porque continúen con sus actividades de manera habitual, como las lecciones de baile que dos de las mayores no se pierden.

Jacky convirtió una de las habitaciones especiales para los juegos de las niñas en un salón de clases de baile. No hizo falta más que una computadora para conectarse con la profesora a distancia y mucha alegría por parte de las pequeñas, quienes lucían adorables en tutús rosas y con el cabello recogido.

©@jackybrv Jacky y su esposo Martín Fuentes se aseguran de que sus hijas estén de lo más contentas en este tiempo sin salir de casa

Las niñas, atentas, a la profesora, hicieron sus movimientos mientras mamá observaba orgullosa. Jacky, encantada con lo lindas que se ven sus hijas, compartió el bello momento con sus fans para contar de una bella manera cómo es la vida en su hogar ahora que se encuentran en confinamiento.