Las declaraciones de amor de las joven de 22 años son muy frecuentes. Hace días, publicó una fotografía en la que aparece acostada junto al amor de su vida.

“Yo duermo de mi lado. Él duerme de mi lado y del suyo. Cuando se queda dormido salta como si estuviera soñando mil caídas. No se tarda más de 2 segundos en estar profundo y por eso duermo más profundo yo. Yo no sabía que tener un compañero de sueño y de sueños iba a ser así. Me emociona cuando llega la noche y me emociona cuando amanece porque lo tengo cerquita. Todo me emociona al lado de él. Mientras más cerquita mejor. Te amo @camilomusica. Me caes bien. Jeje”, fue la descripción poética de Evaluna.

©@evaluna La pareja se casó a comienzos de febrero en Miami, Florida

En pocos días, Camilo y Evaluna celebrarán tres meses de haberse dado el ‘sí quiero’ durante una hermosa ceremonia en la cual estuvieron acompañados de amigos y familiares y que se llevó a cabo en Miami, Florida.