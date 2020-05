Dicho video fue transmitido en el foro de Un Nuevo Día, y Adamari enfatizó lo afortunados que eran sus colegas al tener a sus mamás con vida. “Yo he visto lo que ustedes han hecho en las cartas a sus mamás, peor ustedes las tienen, aunque sea a la distancia. Ustedes cuentan con ese amor todavía, ese apoyo, ese cariño de sus mamás saben que las pueden llamar, que pueden platicar con ellas, que hay cosas que pueden compartir, pero yo no la tengo físicamente”.

©@unnuevodia La presentadora no pudo contener el llanto cuando habló de su gran pesar: que su madre no pudo conocer a Alaïa

Una de las cosas que más le duele a ‘La Chaparrita de Oro’ es que su mamá no haya podido conocer a Alaïa. A pesar de ello, la señora Vidalina siempre está presente. “Ver cómo mi hija la reconoce, aunque no la haya conocido, y la mencione y la tenga presente y la quiera, me parece tan bonito. Me parece que ella de alguna manera también está presente para la niña.”, dijo entre lágrimas.



“Ella la menciona mucho, y precisamente en esa foto ella la agarraba y me decía ‘es mía’. Como una niña que no conoció a su abuelita puede tener ese lazo”, agregó.

Adamari dijo que anhela poder ser igual de buena madre como lo fue la suya y ser un ejemplo para su hija. “Espero poder igualar algo de lo que ella hizo, que yo pueda hacerlo con Alaïa y que, en un futuro, Alaïa y yo tengamos esa relación de amor y complicidad. Todo en mi vida mi mamá lo supo, dicho por mí de primera mano. Nunca hubo que ocultar algo”.